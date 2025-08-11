НАТО усилит слежку у российских границ

Польский ветропарк Baltic Power, расположенный в Балтийском море, будет оснащен системами наблюдения НАТО. Об этом сообщает издание Euractiv.

Решение об интеграции объектов морской энергетики в сеть наблюдения НАТО связано с необходимостью усилить защиту инфраструктуры, отмечает Euractiv. Подчеркивается, что альянс задумался об этом после подрыва Северных потоков.

Ветряной парк Baltic Power состоит из 76 турбин. Он находится примерно в 200 километрах от границ Калининградской области.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Факт намеренного подрыва был подтвержден при осмотре повреждений. Ряд зарубежных СМИ сообщили, что операцию осуществили пять-шесть граждан Украины. Президент России Владимир Путин охарактеризовал просишествие как опаснейший прецедент и акт международного терроризма.