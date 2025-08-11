Освобождение населенного пункта Январское в Днепропетровской области способствует выравниванию линии фронта и создает условия для охвата красноармейско-димитровской агломерации в ДНР. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«И населенный пункт Январское — это территория Днепропетровской области, но тем не менее это важный населенный пункт в рамках выравнивания линии фронта. И данный населенный пункт уже играет определенную роль в выравнивании линии соприкосновения и создании необходимых условий для дальнейшего охвата красноармейско-димитровской агломерации», — рассказал глава республики в эфире «Россия 24».

По словам Пушилина, на прошедшей неделе российские военные освободили сразу несколько населенных пунктов, включая Яблоновку на константиновском направлении и Январское на территории Днепропетровской области. Чиновник уточнил, что российские войска продолжают продвижение на красноармейском направлении. Сейчас подразделения ВС РФ продвигаются широким фронтом и перерезают трассу Красноармейск-Доброполье.

Минобороны России 5 августа сообщило, что военные подразделения группировки «Восток» в ходе наступательных операций взяли под контроль Январское, расположенный в Днепропетровской области. Освобождение населенного пункта стало возможно благодаря активным и решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 36-й общевойсковой армии. Сопротивление со стороны ВСУ было подавлено, и украинские подразделения были вынуждены отступить под напором российских войск.