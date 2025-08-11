Польша планируют значительно увеличить численность армии

В Польше планируется увеличение численности вооруженных сил до 500 тысяч человек. С таким заявлением выступил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает газета Rzeczpospolita.

По словам министра, президент Польши Кароль Навроцкий «поддерживает крупнейшую систему добровольных, всеобщих военных учений». Ее начнут реализовывать в 2026 году, отметил Косиняк-Камыш.

«Эта система уже готова. Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тысяч человек», — подчеркнул министр.

На прошлой неделе Навроцкий в ходе выступления на церемонии принятия командования над вооруженными силами Польши сообщил о планах увеличить численность польской армии до 300 тысяч военнослужащих.

Сейчас число военнослужащих составляет около 206 тысяч человек. Речь идет, в частности, о тех, кто несет профессиональную службу, добровольную базовую военную службу, территориальную военную службу, а также состоящих в активном резерве.