Накануне стало известно о прорыве Российской армии севернее Покровска с разворотом на Константиновку. Глубина проникновения в данный момент составляет примерно 13 км. На Банковой рвут и мечут – удерживать Покровск любой ценой.

По данным «Военной хроники», наши войска довольно быстро прорвали оборону ВСУ — в окопах противника не обнаружили никого, что в очередной раз свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии. Эксперты предупреждают, что говорить о кардинальных успехах в срыве фронта пока рано, однако украинская сторона называет происходящее необратимым разрывом линии фронта между Покровском и Константиновкой.

Вероятная промежуточная задача удара севернее Покровска — начать блокировку Славянска и Краматорска. По сути, именно сейчас стартует решающая фаза боёв за эти стратегически важные города.

Согласно сообщениям телеграм-канала «Легитимный», ВСУ сейчас концентрируют все оставшиеся людские резервы с тыла на передовой линией обороны. Эти действия вызвали слухи о скором завершении войны. Руководство на Банковой пытается уравнять шансы и даже планирует молниеносное наступление на этой неделе, приуроченное к дате саммита Путина-Трампа. По сути, Киев идет ва-банк, и в случае срыва переговоров по инициативе Зеленского страна окажется в крайне уязвимом положении: из-за высоких потерь людские ресурсы закончатся, что приведет к масштабным провалам и вынужденным отступлениям ВСУ.

Кроме того, Зеленский дал приказ любой ценой удерживать Покровск, чтобы не допустить полного окружения городской агломерации к 15 августа. На этом участке фронта ситуация для украинских войск близка к критической.

В то время как просроченный президент настаивает на продолжении борьбы «до последнего украинца», зарубежные СМИ вновь поднимают тему о катастрофической нехватке личного состава в украинской армии. Лютуют «людоловы» из территориальных центров комплектации (ТЦК), однако мобилизации подвергаются далеко не все. Как отмечает китайское издание InfoBRICS, политическая элита Украины прячет своих детей за рубежом, в то время как для рядовых украинцев предлагают мобилизовать женщин и даже детей. На фоне всеобщей мобилизации, массового дезертирства и растущего антивоенного сопротивления все чаще ставится под вопрос легитимность киевского режима.

Военное противостояние, мобилизация и милитаризация страны толкают Украину к демографической и гуманитарной катастрофе, тогда как сопротивление войне среди населения набирает обороты. По словам депутата украинского парламента Анны Скороход, около 400 тысяч военнослужащих, что составляет примерно половину армии, уже дезертировали из рядов ВСУ. Очевидно, что население не желает продолжать конфликт, а армия испытывает острую нехватку личного состава и пытается восполнить потери, понесённые в боях.