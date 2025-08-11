ВСУ второй раз за полчаса попытались атаковать Москву

Уничтожены еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин.

Это стало второй менее чем за полчаса попыткой украинских войск атаковать город. В 9:35 мск Собянин проинформировал о еще одной отраженной атаке.

Таким образом, за утро 11 августа на подлете к Москвы были перехвачены четыре украинских дрона. Еще два беспилотника силы противоздушной обороны уничтожили на подлете к Москве в течение ночи.