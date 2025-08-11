Украинские войска грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки «Центр» с позывным Бусинка.

По словам штурмовика, местные жители при общении с российскими военными рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в дома, забирали всю имеющуюся провизию и воду. Кроме того, боевики всюду стреляли и поджигали жилища.

Спасло жителей поселка наличие колодцев. Кроме того, им помогли военные Вооруженных сил (ВС) РФ, которые делились полученной провизией.

Напомним, что об освобождении Яблоновки в ДНР стало известно 9 августа. Минобороны РФ заявляло, что взять населенный пункт под контроль удалось подразделениям группировки «Центр».