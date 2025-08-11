ВСУ атакуют своих и засады на гексакоптеры: новости СВО к утру 11 августа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном своих же бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку, а российские военные устраивают засады на украинские гексакоптеры. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 11 августа, разбирался «Рамблер».

Дрон ВСУ отработал по своим

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку в Донецкой народной республике, которые после пяти дней голода попытались сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 33-го мотострелкового полка с позывным «Бусинка».

По словам российского бойца, пленный сам пришел на точку ВС России. «По нему отработали их БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома», — пояснил российский военнослужащий, отметив, что пленного вывезли в тыл и помогли созвониться с семьей.

«Солнцепек» уничтожил укрепрайон ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр», нанеся удар на Красноармейском направлении, «обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, бойцы расчета уничтожили огневые точки ВСУ.

«Точное попадание, фиксируемое в режиме реального времени операторами беспилотников, полностью уничтожило вражеские укрепления. Боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали группы противодействия БПЛА противника (…) За проявленное мужество военнослужащие расчета были награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

Снайперы окотятся на гексакоптеры ВСУ

Также на Красноармейском направлении снайперы мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают гексакоптеры ВСУ, устраивая на них засады, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

«Снайперы скрытно занимают удобные огневые позиции на маршрутах тяжелых гексакоптеров ВСУ. Ведя постоянное наблюдение за небом и находясь на связи с подразделениями, бойцы точными выстрелами уничтожают низколетящие беспилотные летательные аппараты, срывая доставку боеприпасов на позиции», — пояснили в ведомстве.

Уничтожен блиндаж ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что успешный удар был нанесен по укрепленному блиндажу с личным составом противника численностью до пять человек.

«Работаем в основном по блиндажам, по пехоте противника. Технику, вот если заезжает с РЭБ, то стараемся поражать», — рассказала оператор FPV-расчета с позывным «Джаконда».

Уничтожены четыре пикапа и миномет ВСУ

В Сумской области тульские десантники из группировки войск «Север» при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам уничтожили четыре пикапа с личным составом и миномет ВСУ. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ротация ВСУ была сорвана «на одном из самых сложных участков в Сумской области».

«Была обнаружена колонна транспорта ВСУ в составе различных багги и пикапов, двигавшихся в сторону ЛБС. Точными ударами оптоволоконных беспилотников был уничтожен практически весь транспорт в колонне, а также найденный в лесопосадке замаскированный миномет противника», - отметили в министерстве.

Вертолет Ми-35М нанес удар по бойцам ВСУ

В свою очередь экипаж вертолета Ми-35М поразил живую силу противника в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны.

По информации пресс-службы, успешный удар был нанесен по разведанным целям.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении ударных дронов и опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Также стало известно о штурме многоэтажек в Степногорске.