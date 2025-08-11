Пленного британского наемника Хейдена этапировали в Москву

Британский наемник Уильям Хейден, взятый в плен российскими военнослужащими во время боев под Торецком, этапирован в Москву для проведения следственных действий.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в наемничестве.

"Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, британский наемник содержится в одном из столичных следственных изоляторов и сотрудничает со следствием.

Хейден до участия в боях под Торецком на стороне ВСУ служил в Вооруженных силах Британии 13 лет, побывав в командировках в Германии, на Кипре, в Канаде и Афганистане. Был разжалован из-за пристрастия к наркотикам. До подписания контракта с ВСУ работал на родине в магазине спортивных часов, фитнес-браслетов, навигаторов и эхолотов. Из-за проблем с психическим здоровьем несколько раз пытался покончить с собой, после чего потерял работу.

В 2023 году он прилетел в польский Краков, а затем наземным транспортом добрался до пункта отбора на службу в украинский Тернополь, где заключил контракт с ВСУ. По его словам, в иностранном легионе на стороне Киева воюют итальянцы, французы, немцы, американцы, англичане, но больше всего колумбийцев. Хейден рассказал российским СМИ, что у ВСУ серьезные проблемы с вооружением, а командиры относятся к подчиненным цинично и бесчеловечно. Наемник привел в пример отношение российских военных к пленным, которые спасли его от обстрела сослуживцев. Кроме того, он сообщил российским следователям, что стал свидетелем военных преступлений, совершенных иностранными наемниками: убийства мирных граждан, среди которых женщина и ребенок.

Под Торецком Хейден проходил службу во взводе тяжелого вооружения, а наемники в его подразделении без прохождения спецподготовки и необходимого вооружения попадали сразу на линию боевого соприкосновения. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.