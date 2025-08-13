Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждают, что слышали взрывы в Волгограде и Красноармейском районе. Всего прозвучало 5-7 звуков пролета дронов и затем — громких хлопков.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 7 августа ВСУ атаковали город Суровикино под Волгоградом. На железнодорожной станции в населенном пункте начался пожар в административном здании, обломки дрона также упали на станции Максима Горького.