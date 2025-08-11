Стало известно о планах радикалов атаковать Белоруссию

Радикалы из «Полка имени Кастуся Калиновского» (запрещенная в России террористическая организация) летом 2024 года планировали занять юг Белоруссии параллельно с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке "Полка Калиновского", "Паспалітае рушэнне" (Боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области», — рассказал источник.

Кличко неожиданно высказался о территориальных уступках в пользу России

Также стало известно, что подготовка велась в Литве и Польше. Обучением бойцов занимались представители «Полка Калиновского» при содействии украинских и польских спецслужб.