Марочко: Киев за неделю в боях у ЛНР потерял почти 4 тысяч солдат и наёмников
Потери ВСУ за неделю в боях у Луганской Народной Республики составили почти 4 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наёмников.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передаёт ТАСС.
По его словам, наибольший ущерб в живой силе был нанесён противнику в зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на Купянском направлении и Сватовско-кременском участке в ЛНР.
Также, уточнил Марочко, за неделю ВСУ потеряли четыре танка, 74 орудия полевой артиллерии, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 53 склада боеприпасов и материальных средств.
Ранее ВС России поразили обеспечивавший переброску ВСУ ж/д узел в Днепропетровской области.
Кроме того, сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили хорошо подготовленных наёмников из Польши и Колумбии в Донецкой Народной Республике.