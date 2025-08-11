Потери ВСУ за неделю в боях у Луганской Народной Республики составили почти 4 тыс. человек убитыми и ранеными, включая иностранных наёмников.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передаёт ТАСС.

По его словам, наибольший ущерб в живой силе был нанесён противнику в зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на Купянском направлении и Сватовско-кременском участке в ЛНР.

Также, уточнил Марочко, за неделю ВСУ потеряли четыре танка, 74 орудия полевой артиллерии, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 53 склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее ВС России поразили обеспечивавший переброску ВСУ ж/д узел в Днепропетровской области.

Кроме того, сообщалось, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили хорошо подготовленных наёмников из Польши и Колумбии в Донецкой Народной Республике.