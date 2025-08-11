Радикалы хотели занять юг Белоруссии при вторжении ВСУ в Россию

Белорусские националисты из подразделения украинской армии «Полк имени Кастуся Калиновского» летом 2024 года изучали возможность захвата территории на юге Белоруссии. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с планами белорусской оппозиции источник.

По его словам, один из сценариев, рассматривавшийся летом прошлого года в столице Польши, предусматривал захват при поддержке «Полка Калиновского», «Паспалітае рушэнне» (боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании) и иностранных наемников захватить часть территории на юге Белоруссии. Действия белорусских радикалов планировались одновременно с нападением украинских войск на Курскую область.

Собеседник агентства уточнил, что часть членов «Паспалітае рушэнне» проходила подготовку в Литве, часть — в Польше. Подготовкой занимались участвовавшие в боевых действиях представители «Полка Калиновского». Активное содействие им оказывали спецслужбы Украины и Польши.

24 апреля сообщалось, что Минский городской суд вынес заочный приговор пяти участникам и руководителям «Полка Калиновского» — белорусского формирования, воюющего на стороне Украины и объявленного в Белоруссии террористической организацией.

Ранее Лукашенко назвал напряженной ситуацию на границе Белоруссии и Украины.

