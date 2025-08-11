Лучемет "Посох" в 15 раз быстрее прожигает сталь и дроны противника

В России испытали обновленную модель более мощной лазерной установки - лучемета "Посох". Он прожигает сантиметровую сталь буквально в миг.

Об этом РИА Новости сообщили в компании-разработчике. И отметили, что в сборке лучемета использовали новую линзу. И "Посох" теперь в состоянии прожечь сталь и различные образцы крыльев иностранных беспилотников.

Так, крыло дрона "Посох" прожег за 0,1 секунды на расстоянии в 50 метров, а стальной лист - в 15 раз быстрее предыдущих испытаний. Это результат того, что повысили мощность лучемета, уменьшили размер пятна прожигания, значительно увеличили скорость. В итоге, сделали лазерный пучок более сконцентрированным.

Пока провели стендовые испытания "Посоха" на расстоянии в 50 метров, следующим этапом будут испытания лучемета на большие расстояния.

Лазерную установку "Посох" разработали для защиты от FPV-дронов объектов тыла. Приоритетная цель поражения - украинский дрон "Лютый". Его нужно "сжечь лазером" на дистанции 1,5 тысячи метров.