В Донецкой народной республике уничтожили "рекламное лицо" батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Смаглюка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Руслан Татаринов.

© Газета.Ru

Он уточнил, что Смаглюк, выступавший в качестве лица рекламных роликов "Азова", принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его ликвидировали 10 августа в Краматорске. 11 июля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что военнослужащие российской армии ликвидировали в зоне специальной военной операции командира диверсионно-разведывательной группы 140-го Центра Сил специальных операций ВСУ, капитана Владислава Яковенко.

3 июля стало известно, что начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Валерий Мирзаев уничтожен в результате удара Вооруженных сил России по городу Гуляйполе в Запорожской области.