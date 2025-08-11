Женщина пыталась спасти мужа от мобилизации, прокатившись на крыше авто ТЦК

Украинское издание «Страна» опубликовало кадры, на которых видно, как в Волынской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) везут женщину на крыше своего автомобиля.

© Вечерняя Москва

По данным издания, женщина пыталась таким образом помешать мобилизации своего мужа. На записи видно, что автобус ТЦК продолжает движение, несмотря на то, что на крыше находится человек.

Вскоре водитель все же останавливается, и двое мужчин попытались снять женщину с крыши. Дальнейшая судьба женщины и ее мобилизованного мужа не известна, передает Лента.ру.

5 августа Владимир Зеленский впервые высказался о массовых волнениях в городе Винница, где местные жители, в том числе женщины, пытались освободить 100 мужчин, которые были задержаны военкомами территориальных центров комплектования (ТЦК).

2 августа в Виннице женщины предприняли попытку штурма стадиона, куда представители ТЦК привезли почти сотню мужчин, предположительно, для дальнейшей мобилизации. На месте происшествия находились по меньшей мере 11 полицейских автомобилей.