ПВО сбила 26 беспилотников над российскими регионами за два часа

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ вечером 12 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:40 до 22:30 по московскому времени. По данным ведомства, 12 БПЛА сбили в Брянской области, девять – в Курской, три – в Белгородской, а такой по одному – в Воронежской и Орловской областях.

Пятеро детей получили травмы в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области после атаки FPV-дрона на частный дом. Девочки 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летний мальчик доставлены в Грайворонскую больницу.

Кроме того, четыре ребенка пострадали в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) после сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА. Инцидент произошел в жилом массиве "Строитель".