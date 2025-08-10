Минобороны: средства ПВО сбили 14 украинских дронов за два часа

В течение двух часов системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями, сообщило Минобороны.

С 18.00 до 20.00 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников над Брянской областью, три – над Калужской областью и по одному – над Орловской и Тульской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.