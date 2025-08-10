По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска ведут активное наступление в районе Великой Новоселки в ДНР, усиливая натиск на украинские вооруженные силы.

© Московский Комсомолец

По информации из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции на 10 августа, украинские вооруженные силы понесли следующие потери: на направлении "Север" потери составили до 190 военнослужащих, на направлении "Запад" – более 240, на Южном направлении – свыше 215, в зоне ответственности группы войск "Центр" – до 400, в районе действий группировки "Восток" – до 245, и в районе реки Днепр – до 85 человек.