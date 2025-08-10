Азербайджан задумался о начале поставок оружия Украине

В Баку задумались о возможном начале поставок оружия Киеву.

Об этом сообщил портал Haqqin со ссылкой на неназванные проправительственные СМИ.

«Как утверждают СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана, если Россия продолжит наносить удары по связанным с Азербайджаном энергообъектам в Украине, Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине», — говорится в материале.

Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

Ранее лидеры Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили удар Вооруженных сил России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. По словам Алиева, удар по ней был «целенаправленным».