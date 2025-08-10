Власти рассказали подробности атаки БПЛА в Коми

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн рассказал подробности атаки беспилотников.

Напомним, ранее аэропорт в Ухте ограничил полеты воздушных судов для обеспечения мер безопасности, позже эти ограничения были сняты. По словам Гольдштейна, в Коми введены меры безопасности в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе. В результате падения беспилотников, уточнил он, пострадавших нет.

Также врио главы региона отметил, что в зоне полетов БПЛА были эвакуированы сотрудники предприятий.