Власти рассказали подробности атаки БПЛА в Коми

Московский Комсомолец

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн рассказал подробности атаки беспилотников.

© Global Look Press

Напомним, ранее аэропорт в Ухте ограничил полеты воздушных судов для обеспечения мер безопасности, позже эти ограничения были сняты. По словам Гольдштейна, в Коми введены меры безопасности в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе. В результате падения беспилотников, уточнил он, пострадавших нет.

Также врио главы региона отметил, что в зоне полетов БПЛА были эвакуированы сотрудники предприятий.