Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 8 по 10 августа пытались атаковать объекты на территории Чечни.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА», — заявил он.

По словам Кадырова, оба объекта были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Глава Чечни выразил благодарность оперативному штабу под руководством Магомеда Даудова, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и скоординированные действия.

Помимо этого, он призвал жителей сохранять бдительность и обращаться по номеру 112 в случае обнаружения летательных объектов.

В июле Кадыров призвал насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ или их родственников обратиться за помощью через специальный Telegram-канал «Миру Мир». Чеченский лидер пояснил, что после того, как обращение будет обработано, специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывести потенциальную жертву» сотрудников украинского ТЦК.