Вэнс раскрыл намерения США по Украине

США больше не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем», — отметил Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что США теперь стремятся достичь мирного урегулирования на Украине. Он добавил, что американцам надоело «постоянно отправлять свои деньги, свои налоги» на продолжение этого конфликта.