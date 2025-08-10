Вэнс раскрыл намерения США по Украине
США больше не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
«Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем», — отметил Вэнс.
Вэнс оценил возможную встречу Путина и Зеленского до 15 августа
Вице-президент подчеркнул, что США теперь стремятся достичь мирного урегулирования на Украине. Он добавил, что американцам надоело «постоянно отправлять свои деньги, свои налоги» на продолжение этого конфликта.