Передача Украине истребителей Mirage 2000 непомерно дорого обходится Франции. Один самолет уже уничтожен, поставки происходят в непрозрачной обстановке и вредят национальной обороне. Об этом написал обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

По словам Браво, речь идет о «непомерных затратах» для Франции. Mirage 2000-5 стоит в районе 60 млн евро, к этому необходимо добавить расходы на обучение украинских пилотов и механиков.

«Следует отметить, что передача Украине французских Mirage 2000-5 представляет собой значительные затраты для Франции. Кроме того, под угрозой находится оперативный потенциал французских вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы будут проданы другие самолеты», — пишет Браво.

Обозреватель напомнил, что Киев уже потерял Mirage 2000-5. Это произошло 22 июля 2025 года. Уничтоженный Mirage входил в состав самолетов, поставленных Францией на Украину. Инцидент вызвал «множество вопросов не только о причинах катастрофы, но и о негативных последствиях передачи этих самолетов».

Также Браво отметил, что российской армией были уничтожены четыре истребителя F-16, отправленные Западом на Украину в 2024 году.

«Существует риск того, что Украина снова потеряет Mirage 2000-5 либо из-за проблем с техническим обслуживанием, либо из-за военной обстановки», — резюмирует аналитик.

По его словам, все «эти события происходят в обстановке непрозрачности для французского народа».