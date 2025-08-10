Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. Об этом сообщается на сайте президента Азербайджана.

По словам Алиева, удар по базе на территории Украины был «целенаправленным».

В телефонном разговоре Зеленский и Алиев заявили, что удар ВС России по объекту не станет причиной прекращения сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

