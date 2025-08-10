ВСУ впервые атаковали республику Коми

Украинские военные впервые атаковали республику Коми. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет «Комсомольская правда. Сыктывкар».

Предварительно, налёт шёл польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области.

Очевидцы выложили в социальные сети ролики с пролетающим в районе Ухты дроном. Они заметили, что город находится более, чем в 1800 км от Украины (расстояние от Ухты до Чернигова по трассе — 2382 км, по прямой — 1876 км).

Местные жители пожаловались, что в городе есть перебои с мобильным интернетом, о такой же проблеме сообщили сыктывкарцы.

Городские власти уточнили, что в Ухте был атакован НПЗ. Они пояснили, что на площадке нет возгораний, сотрудники не пострадали. Вредные выбросы не зафиксированы.

Аэропорт Ухты временно закрыли для взлета и посадки гражданских самолетов, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Польский беспилотник FlyEye длиной два метра. Может находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч на высоте до 3500 м и нести нагрузку до 4 кг. Оснащён камерами и тепловизором для разведки, наблюдения и наведения.