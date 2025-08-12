Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских БПЛА над Ростовской областью и Ставропольским краем.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что над территорией Ростовской области были уничтожены 22 беспилотника, а над территорией Ставропольского края — три.
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Ранее в Ставрополе из-за атаки БПЛА были выбиты стёкла в одном из соцобъектов.
Также в Дагестане объявляли опасность атаки БПЛА.