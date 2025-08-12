ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на северском направлении

Артиллеристы российской «Южной» группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожили пункт временной дислокации ВСУ.

В Минобороны России рассказали, что в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА «Южной» группировки в ночное время была обнаружена 122-мм гаубица Д-30 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск.

«Для её подавления координаты цели были переданы расчёту 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллерийского соединения «Южной» группировки, точным огнём которого орудие ВСУ было уничтожено», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом местности, прилегающем к уничтоженной артиллерийской позиции ВСУ, были выявлены пункт управления вражеского БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ, для уничтожения которых был задействован артиллерийский расчёт.

Ранее ВС России нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ.