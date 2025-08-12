ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ на Константиновском направлении

RT на русскомиещё 11

Артиллеристы российской «Южной» группировки войск на Константиновском направлении ДНР уничтожили пункт временной дислокации ВСУ.

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на северском направлении
© RT на русском

В Минобороны России рассказали, что в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА «Южной» группировки в ночное время была обнаружена 122-мм гаубица Д-30 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск.

«Для её подавления координаты цели были переданы расчёту 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллерийского соединения «Южной» группировки, точным огнём которого орудие ВСУ было уничтожено», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в ходе дальнейшего наблюдения за районом местности, прилегающем к уничтоженной артиллерийской позиции ВСУ, были выявлены пункт управления вражеского БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ, для уничтожения которых был задействован артиллерийский расчёт.

Ранее ВС России нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ.