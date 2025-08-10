Российские военнослужащие группировки «Южная» уничтожили опорный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» с помощью артиллерии и FPV-дронов.

По данным Минобороны России, огневая позиция с украинскими военными была обнаружена операторами беспилотников в ходе воздушной разведки на Константиновском направлении в районе села Свято-Покровское ДНР, передает ТАСС.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс». В результате точного удара артиллерии и FPV-дронов опорный пункт противника был уничтожен», – сообщили в министерстве.

Бригада ВСУ «Эдельвейс» известна своей приверженностью нацистской идеологии. Российские военные неоднократно обнаруживали в опорных пунктах этой части символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, и вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.

Ранее российские дроны уничтожили опорный пункт и технику ВСУ под Харьковом.

В июле «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, а в начале июня артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром.