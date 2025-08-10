Российские военные за 15 минут сбили пять беспилотников в граничащей с Москвой области

Вооруженные силы (ВС) России сбили пять украинских беспилотников в граничащей с Москвой Калужской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, российские военные уничтожили такое количество беспилотников за 15 минут — с 07:55 по 08:10 по московскому времени.

О пострадавших или разрушениях на земле не сообщается.

Ранее стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.