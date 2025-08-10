РИА Новости: батальон ВСУ в районе Синельниково может оказаться в окружении
Батальон ВСУ в районе населённого пункта Синельниково на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли новые рубежи в Среднем и продвинулись у Зелёной Долины в Донецкой Народной Республике..
Также стало известно, что российские военные освободили Яблоновку в ДНР.