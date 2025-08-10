Батальон ВСУ в районе населённого пункта Синельниково на Харьковском направлении скоро может оказаться в окружении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении», — отмечает агентство.

Балицкий: ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской

Ранее сообщалось, что ВС России заняли новые рубежи в Среднем и продвинулись у Зелёной Долины в Донецкой Народной Республике..

Также стало известно, что российские военные освободили Яблоновку в ДНР.