Четырем командирам украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), включая его основателя Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), запретили въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Помимо Билецкого, въезжать на территорию РФ запретили Денису Прокопенко, Константину Немичеву и Сергею Величко. Прокопенко был взят в плен в ходе штурма «Азовстали» в Мариуполе, впоследствии он был обменян и вернулся на Украину.

Немичев, судя по данным в его Telegram-канале, является основателем штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), чьим командиром, в свою очередь, является Величко.

Ранее в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в России за десять лет были осуждены 577 пособников киевского режима, которые совершили преступления против мирных жителей. Из них 63 получили пожизненный приговор.