Состояние пленного наемника ВСУ из Вьетнама нормальное

Пленный военнослужащий из Вьетнама, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в нормальном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное", - сказал собеседник агентства.

Вьетнамский военный был взят в плен 7 августа. Как заявил мужчина, он единственный, кто остался в живых после удара ВС России по его позиции. На форме наемника был шеврон четвертого интернационального легиона ВСУ, куда набирают военнослужащих из разных стран.

4 августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды армии Украины вступают порядка 600 иностранных граждан.