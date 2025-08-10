В России создадут дроны "Бумеранг" с управлением по оптоволокну и FPV

В России ведется работа по расширению возможностей оптоволоконных FPV-дронов "Бумеранг", по итогам которой эти беспилотники получат опцию комбинированного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

© Газета.Ru

"Мы работаем над тем, чтобы в зависимости от обстановки и выполняемых задач FPV-дроны "Бумеранг" могли работать как на оптоволокне, так и на обычной существующей схеме FPV (First Person View - "Газета.Ru") - то есть, на управлении по радио и видео по антенне", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что сейчас существует только один способ борьбы с оптоволоконными дронами - механическое повреждение кабеля. В июне инженеры компании "Концерн "Техновация" разработали универсальный модульный беспилотник гексакоптерного типа "Лесник". Новый дрон предназначен для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, а также в строительстве.