Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе

Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщил в воскресенье, 10 августа, Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что в одном из районов видно облако дыма, было слышно около восьми взрывов над Саратовом и Энгельсом. По их словам, система ПВО сбивает украинские беспилотники. Видны вспышки в небе, — говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В эту же ночь около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам, сообщил Telegram-канал Shot.

Российские средства противовоздушной обороны в период с 18:00 до 20:00 уничтожили 26 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

В период с 15:30 до 18:00 силы ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря, Московским регионом, а также Брянской и Калужской областями. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем.