Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю нарастили удары по населенному пункту Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

© Газета.Ru

"Увеличение ударов по Сватову может быть связано с тем, что украинские боевики таким образом подготавливают плацдарм для продвижения на данном направлении", - сказал эксперт.

Марочко добавил, что к подобным провокациям со стороны украинских войск нужно относиться серьезно. По его словам, это связано с тем, что в летне-осенний период ВСУ могут воспользоваться погодными условиями для нанесения точечных ударов. Также эксперт отметил, что в Сватовском муниципальном округе ЛНР "есть очень сложные участки" фронта.

Марочко пояснил, что сейчас на них российские войска оказывают активное сопротивление. В июле Марочко заявил, что ВСУ несут самые большие потери в ЛНР у Петровского и на западных окраинах Белогоровки.

Эксперт добавил, что российские войска наносят удары по солдатам ВСУ в Новогригоровке, там противник несет потери, но не в столь большой численности.