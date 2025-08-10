В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА", - написал глава области.

Бусаргин добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В ночь на 10 августа также была объявлена тревога на территории Воронежа в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали местных жителей укрыться в помещении и отойти от окон.

Аналогичное предупреждение действовало в Лискинском и Острогожском районах Воронежской области. Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета. Предварительно в небе ликвидировали украинские БПЛА.