Марочко: ВС России заняли новые рубежи в Среднем

Российские подразделения заняли новые рубежи и позиции в населённом пункте Среднее и продвинулись у Зелёной Долины в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В населённом пункте Среднее наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции. Также есть небольшое продвижение с направления Зелёной Долины», — цитирует его ТАСС.

Ранее ВС России уничтожили авиабомбой ФАБ-3000 пункт дислокации бригады ВСУ в ДНР.

Также сообщалось, что российские военные освободили Яблоновку в ДНР.