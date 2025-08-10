Экс-премьер Украины обратился к солдатам ВСУ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к солдатам Вооруженных сил страны. Украинским военным необходимо понять, что им больше не за что сражаться, написал экс-премьер в Telegram-канале.

«А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?», — задал вопрос Азаров.

Как считает бывший премьер, в настоящий момент военные сражаются не за родину, а за президента Украины Владимира Зеленского. «Неужели он так дорог, чтобы за Зеленского сотни тысяч людей класть в могилу?», — добавил Азаров.

Ранее Азаров заявил, что Украину разворовали и распродали практически полностью, причем всего лишь за 11 лет. По его словам, несмотря на масштабное финансирование, от страны уже ничего не осталось — «практически все так или иначе продано или передано в иностранное управление».