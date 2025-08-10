Члены латиноамериканских наркокартелей проходили военную подготовку на Украине параллельно с усилением борьбы США против этих группировок. Об этом говорится в материале РИА Новости.

© Газета.Ru

Отмечается, что переданным Центром разведки Мексики, выходцы из мексиканских и колумбийских криминальных структур обучались управлению FPV-дронами в рамках Международного легиона обороны Украины. Украинские власти подтвердили факт обучения, пообещав провести расследование. Среди обучавшихся фигурирует гражданин Эквадора с позывным "Орел-7" — бывший оперативник мексиканского спецназа GAFE, предположительно связанный с картелем "Лос-Сетас".

По информации источников, он и другие участники (включая троих экс-боевиков колумбийской FARC) после подготовки вернулись в преступные организации. Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости "объявить войну картелям". Администрация США уже признала восемь латиноамериканских группировок террористическими организациями.

В Мексике развернута активность ЦРУ: американские спецслужбы с помощью БПЛА отслеживают перевозку наркотиков, хотя силовые операции пока не согласованы. Как сообщало мексиканское издание El Universal, через посольство Украины в Мехико завербовались 18 бывших полицейских страны.

Посольство России ранее заявляло о системной вербовке Киевом наемников в регионе, что нарушает Венскую конвенцию. Итальянское издание L'Antidiplomatico предупреждает: полученные технологии могут быть использованы против американской территории. CNN со ссылкой на источники в ЦРУ отмечает изучение возможности применения "летальной силы" против картелей. 5 августа издание Military Watch Magazine писало, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

Отмечается, что полученные навыки могут быть использованы в криминальной деятельности после возвращения на родину.