Стало известно о распределающей солдат ВСУ женщине-замкомбата Гайке

Распределением военнослужащих 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по другим подразделениям и позициям занимается замкомбата с позывным Гайка.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в "командировки" десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых точках выжило всего по 1-2 бойцов.

Ранее стало известно, что в ВСУ женщин-военных вызвали из отпуска и перебросили в Харьковскую область.