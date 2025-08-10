Западные государства, даже входящие в так называемую «коалицию желающих», не намерены направлять свои вооружённые силы на украинскую территорию в случае заключения перемирия. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.

В материале отмечалось, что Киев рассчитывает привлечь международные миссии для контроля за соблюдением условий прекращения огня. Однако источники издания полагают, что реализовать этот план через многонациональный военный контингент не получится.

По данным журналистов, Москва не даст согласия на ввод иностранных сил, а Дональд Трамп, который рассматривается как один из ключевых игроков в будущих переговорах, не станет обеспечивать таким подразделениям гарантии безопасности.

В итоге западные союзники Украины готовы ограничиться лишь содействием в развитии её оборонной промышленности. Один из представителей Минобороны Великобритании подчеркнул, что в Европе никто не собирается рисковать жизнями своих солдат, отправляя их на украинский фронт. По его словам, задача состоит в том, чтобы убедить Кремль: в случае нового наступления ВСУ смогут нанести России ущерб, превышающий локальные потери.

При этом речь идёт не только о поставках беспилотников и систем ПВО, но и о передаче Киеву ракет дальнего действия, способных поражать цели в глубине российской территории без какого-либо международного согласования.

Однако при нынешнем положении дел украинский ВПК находится под постоянными ударами российских войск, и эффективность европейской помощи представляется сомнительной. В результате Киев рискует остаться и без боеприпасов, и без поддержки в виде живой силы со стороны Запада.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что появление контингентов НАТО на украинской земле недопустимо, независимо от того, под каким предлогом или под чьим флагом они могут быть введены. В Кремле предупреждали: если ЕС или отдельные страны решат отправить туда свои войска, российская армия воспримет их как приоритетную цель для уничтожения.