Силы ПВО уничтожили еще 35 украинских БПЛА, из них 19 - над Кубанью

Расчеты ПВО во второй половине дня субботы уничтожили 35 беспилотников ВСУ над несколькими российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вражеские цели были нейтрализованы в период с 15:30 до 18:00 мск.

Девятнадцать украинских дронов сбили над территорией Краснодарского края, еще девять - над Брянской областью.

Два БПЛА ВСУ уничтожили над Калужской областью, один - над территорией Московского региона.

Кроме того, четыре украинских беспилотника нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 12.00 до 15.30 мск расчеты ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ.