Российские военные вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления

Российские военные вынудили спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) уйти с запорожского направления. Об этом пишет РИА Новости.

Действия российских операторов дронов исключили возможность использования ВСУ подразделений спецназа на отдельных направлениях в Запорожской области.

Также отмечается, что бойцы различных спецназа ВСУ неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем в Запорожской области и несли большие потери.

Ранее стало известно, что российские военные при помощи комплекса «Искандер» нанесли удар по ВСУ в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой. Также сообщалось, что украинская сторона потеряла до 20 военнослужащих.

Перед этим подполье сообщило об ударе по ремонтной базе ВСУ в Днепропетровске. Уточнялось, что там ремонтировали тяжелую военную технику.