Guardian: в Британии на ядерном арсенале произошла утечка радиоактивной воды

Радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подводных лодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг на западе Шотландии.

© Global look

Об этом пишет Guardian со ссылкой на документы Агентства по охране окружающей среды Шотландии (SEPA).

«Радиоактивные материалы попали в Лох-Лонг, морской залив недалеко от Глазго на западе Шотландии, из-за того, что Королевский военно-морской флот не обеспечил надлежащее обслуживание сети из 1500 водопроводных труб на базе», — говорится в материале.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за «недостаточного технического обслуживания». Это, как указывается, привело к выбросу «ненужных радиоактивных отходов» в виде небольшого количества трития.

Утверждается, что на базе уже фиксировали прорыв труб в 2010 и 2019 годах. В отчётах говорится, что руководство намеревалось провести масштабную модернизацию водопроводной системы, но в 2021 году произошли ещё две утечки.

