Минобороны: 27 украинских дронов сбили над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 15:30 ликвидировали 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Калужской и Рязанской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска сбили по два вражеских дрона над территорией Краснодарского края и Рязанской области, передает ТАСС.

За прошедшую ночь, с 22:41 до 05:05, силы ПВО ликвидировали 97 украинских беспилотников в небе над Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской и Ростовской областями, а также над Азовским морем, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.

В тот же день в поселке Почаево Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом, в результате чего дом полностью сгорел и погибла местная жительница.