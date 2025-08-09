Стремительное наступление на всех участках зоны спецоперации. На лиманском направлении российские войска зашли в тыл к противнику и взяли под огневой контроль стратегическую трассу рядом с селом Торское. По этой дороге неонацисты перебрасывали резервы. Также наша армия продвигается к западу от освобождённого Дзержинска.

Большую работу проделали бойцы "Южной" группировки войск: за день уничтожили 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ рядом с городом Северск Донецкой Народной Республики. Подавление этих объектов буквально связало радикалам руки. Без этих опорников они больше не могут проводить разведку и корректировать огонь артиллерии в этом районе.

В Северске противника атаковали по всем фронтам. После активного артобстрела за дело взялся расчёт БПЛА. Ударными дронами уничтожили миномёт и грузовой автомобиль ВСУ, который сам и выдал замаскированное расположение артустановки. Отследив с воздуха маршрут большегруза, снабжающего боевиков боеприпасами и продовольствием, наши разведчики передали координаты сразу двух целей, после чего они незамедлительно были поражены.

Военнослужащие группировки войск "Центр" ежедневно защищают крупные логистические маршруты на красноармейском направлении от дронов и с земли, и с воздуха. Стрелки прикрывают маршруты подвоза боеприпасов, продовольствия, уничтожая низколетящие беспилотники и FPV-дроны из стрелкового вооружения и гладкоствольных ружей.

В тыловых районах зоны проведения СВО активно готовят бойцов всех группировок войск. На западном направлении свои навыки оттачивают снайперы. Они же готовят к работе и новые винтовки. Штурмовики группировки войск "Восток" проводят тактическую тренировку по захвату опорных пунктов ВСУ. Для повышения мобильности и манёвренности военнослужащие действовали на кроссовых мотоциклах. А бойцы "Севера", среди которых преимущественно контрактники, перед выполнением боевых задач на передовых позициях провели занятия по боевой подготовке и слаживанию.