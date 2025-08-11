Жительница Брянской области ранена при атаке дронов ВСУ

Жительница Брянской области пострадала в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он.

По словам чиновника, женщина доставили в больницу, где она получила всю необходимую медицинская помощь. Также он заявил, что в жилом доме повреждено остекление. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.