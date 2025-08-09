Опубликовано видео удара «Искандером» по ВСУ

Минобороны России опубликовало видео удара при помощи ракетного комплекса «Искандер» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Черниговской области. Кадры были размещены в Telegram-канале ведомства.

Российские военные нанесли удар по военным и технике ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением. Потери ВСУ составили до 20 бойцов.

Ранее стало известно, что Россия взяла под контроль село Яблоновка в Донецкой народной республике. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих.

Перед этим российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ. Уточнялось, что украинских солдат не обеспечивают боеприпасами, провизией и даже водой.