Стали известны последствия ударов дронов в Краснодарском крае

Большая часть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидируются еще на подлете к населенным пунктам Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения — где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи (ЛЭП)», — назвал он некоторые последствия от падения украинских беспилотников.

Из сообщения Кондратьева также стало известно, что за два дня над территорией региона было сбито 27 дронов, еще 32 ликвидировано над акваториями Черного и Азовского морей. Суммарно территорию Краснодарского края уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь в субботу, 9 августа, сообщалось, что под удар ВСУ попали Белгородская, Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская области, а также Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Московский регион, Липецкая область и Азовское море. Всего за ночь над Россией сбили почти сотню дронов.