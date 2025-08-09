ВСУ продолжили атаки на Россию и выпустили еще десятки дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по территории России и выпустили по ней еще десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 08:00 до 12:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем.

Больше всего дронов — 8 — сбили над Краснодарским краем. Еще 7 перехватили над Тульской областью, 5 – над территорией Калужской области, 4 – над Брянской, Курской и Орловской областями, 3 – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. По 3 дрона также перехватили над Крымом и Татарстаном, 2 — над Азовским морем, 1 — над Адыгеей.